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تعرف على حالات يمنع فيها التخطى على الطرق منعا للحوادث × 10 نقاط

السبت، 02 يونيو 2018 10:21 ص
تعرف على حالات يمنع فيها التخطى على الطرق منعا للحوادث × 10 نقاط حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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حذرت الإدارة العامة للمرور من عادات خاطئة يقوم بها سائقى السيارات أثناء القيادة بسبب التخطى الخاطئ على الطرق، ولكى تتم الوقاية من الحوادث توجد حالات لا يجوز فيها التخطى ومنها:

 

- إذا كان مدى الرؤية حوله غير كاف يمنع التخطى

- إذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعذر معها إتمام عملية التخطى أو تقوم هى ذاتها بتخطى مركبة أخرى أو كانت هناك مركبة تتبعه تريد أن تتخطاه

- إذا كان اتجاه المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطى بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملى الطريق

- فى التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكبارى وفى الأنفاق

- حال توقف رتل من المركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها أو بسبب عرقلة المرور

- فى المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة

- لا يجوز أن يتخطى بعضها بعضا خارج المدن، إلا إذا كان ذلك لا يؤدى إلى عرقلة المرور بالطريق

- فى الأماكن المحظور فيها التخطى بمقتضى علامات أو إشارات المرور أو طبقاً لتعليمات المرور

- لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضاً داخل المدن

- فى مسارات المرور المحددة بخطوط طولية تفصل بينها ولا يجوز السير على هذه الخطوط أو تخطيها


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