تحرير 68 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة على الأسواق بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت إدارة مباحث التموين بسوهاج، برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة، وبإشراف اللواء عمر عبدالعال، مساعد الوزير مدير الأمن، من خلال توجيه حملة تموينية لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين، ومحدودى الدخل، من ضبط "68" قضية تموينية متنوعة.

أسفرت الحملات عن ضبط "إسماعيل. ا. م" 45 سنة، صاحب مخبز بلدى ويقيم بدائرة مركز سوهاج، لاستيلائه على "2973" رغيف بلدى من حصة الكارت الذهبى، حيث قدرت فروق الأسعار 9097.38 جنيه، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 158 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2018.

كما تم ضبط "8" قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و"6" قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، و"10" قضايا عدم حمل شهادة صحية، و"17" قضية عدم الإعلان عن أسعار السلع، و"7" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و"4" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل، و"3" قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيده الرسمية، وقضيتى إدارة منشأة بدون ترخيص، و"3" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق، و"3" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و"3" قضايا عدم تقديم الإخطار الشهرى عن كمية البوتاجاز، وقضيتى غلق مستودع البوتاجاز أثناء مواعيد العمل.