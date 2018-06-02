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تجديد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية 15 يوما بقضية المحور الإعلامى للإخوان

السبت، 02 يونيو 2018 02:37 م
تجديد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية 15 يوما بقضية المحور الإعلامى للإخوان محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، 15 يوما لاتهامه وآخرين فى قضية (المحور الإعلامى) التابع لجماعة الإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية. 
 
 
كان المستشار خالد ضياء، المحامى العام للنيابات، قد أمر بحبس المتهم على خليفة استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
كما أسندت النيابة إلى المتهم، تهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 

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