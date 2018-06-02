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تجديد حبس عضو بالألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

السبت، 02 يونيو 2018 07:00 م
تجديد حبس عضو بالألتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى النيابة قررت حبس المتهم - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس أحمد زهرة عضو بألتراس أهلاوى، 15 يوما علي خلفية التحقيقات فى اتهامه  فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة.
 
 ووجهت النيابة إليه تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والبعض الآخر تهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية.  
 
 
 
وكان عدد من الألتراس قد دخل  إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الغابوني في الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم ، ثم  قام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذي يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسي المدرجات.
 
وألقت أجهزة الأمن  القبض عليهم  عقب انتهاء المباراة، وتم تحويلهم إلى التحقيق 
 
 
 

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