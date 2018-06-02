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تأجيل محاكمة "ميكانيكى" وشقيقته أحدثا عاهة لطفلة بمنشأة ناصر لـ2 سبتمبر

السبت، 02 يونيو 2018 03:38 م
تأجيل محاكمة "ميكانيكى" وشقيقته أحدثا عاهة لطفلة بمنشأة ناصر لـ2 سبتمبر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، نظر محاكمة متهمين بإحداث عاهة مستديمة لطفلة بدائرة قسم منشأة ناصر، لجلسة 2 سبتمبر المقبل.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وعصام يحيى يمانى ووليد محمد صيرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وهانى حمودة.

وأسندت النيابة للمتهمين رزق مصطفى محمد "ميكانيكى"، وشقيقتة أية مصطفى محمد، تهمة ضرب المجنى عليها الطفلة "علياء أبو الدهب عبد الحليم"، فأحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 35٪، حيث ضربها المتهم الأول فى عينها اليمنى بعصى حال تقييد المتهمة الثانية لذراعيها وشل حركتها.

 


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