تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"تجمهر أمناء الشرطة بالشرقية" لـ5 يونيو

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى اتهامهما مع آخرين تم الحكم عليهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية بمحافظة الشرقية، لجلسة 5 يونيو، إداريا.

وكانت المحكمة قد قضت فى 28 أبريل الماضى بالسجن 5 سنوات على المتهمين غيابيا ومنعهما من التصرف فى أموالهما، وهما عصام عز الرجال وأيمن محمد.

ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهما وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهما جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهما على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

جدير بالذكر أن المتهمان اشتركا فى 13 أغسطس من عام 2015 وآخرون فى تجمهر أمام ديوان قسم أول الزقازيق واعتدوا على رجال السلطة العامة، كما تجمهروا أمام مبنى مديرية أمن الشرقية أيام 7 و 8 و9 فبراير 2016 واعتدوا على رجال السلطات العامة كما جاء فى أمر الإحالة.