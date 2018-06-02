تأجيل إعادة محاكمة بديع و7 آخرين بقضية "أحداث مسجد الاستقامة" لـ5 أغسطس

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم، السبت، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و7 آخرين فى أحداث مسجد الاستقامة، لجلسة 5 أغسطس المقبل، لتعذر حضور المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، والحسينى عنتر وعصام رجب، ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع فى القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدى بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.