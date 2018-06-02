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"بوليفيا" تشكر مصر للدفاع عنها داخل لجنة المعايير بمؤتمر "العمل الدولية" بجينف

السبت، 02 يونيو 2018 10:16 م
"بوليفيا" تشكر مصر للدفاع عنها داخل لجنة المعايير بمؤتمر "العمل الدولية" بجينف وفد مصر بقصر الأمم المتحدة بجنيف
كتب محمود راغب
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وجهت دولة بوليفيا الشكر لحكومة مصر على دعمها  لبلادها داخل لجنة المعايير الدولية المنبثقة عن الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة بجنيف.
 
وكانت دولة بوليفيا قد نوقشت حالتها اليوم السبت داخل لجنة المعايير الدولية بعد وضعها على القائمة القصيرة لمخالفتها الاتفاقية 131 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور .
 
ووقفت مصر بجانب بوليفيا ، مؤكده دعمها، وأن تقوم المنظمة بإعادة النظر في منهجية وآلية لجنة المعايير حتى لا يكون هناك أى شبه انحياز أو انتقائية في تحديد الحالات المخالفة لمعايير العمل غير تلك التي تتعلق بالأهداف المعلنة والمعروفة للمنظمة، مع الالتزام بالشفافية والحيادية في تعامل اللجنة مع الدول أعضاء المنظمة حفاظاً على مصداقيتها وتحقيق أهدافها.
 
 

 


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بوليفيا

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مؤتمر العمل الدولية

جينف




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