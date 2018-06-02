بوتين يكسر البروتوكول ويفتح باب السيارة لمحمد بن زايد

كتبت ريهام عبد الله

كسر فلاديمير بوتين، الرئيس الروسى، البروتوكول، وفتح باب السيارة، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، فى دلالة على عمق العلاقات التى تجمع بين روسيا والإمارات.

بعد التوقيع على اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية قام #بوتين بفتح باب السيارة للشيخ #محمد_بن_زايد كاسراً بذلك البروتوكول في تعبير منه لاحترام سموه . بعكس من ذهب ليتباكى 4 ساعات وعاد لبلده pic.twitter.com/PlkfrGuCWb — ماجد الرئيسي (@majedalraeesi1) June 1, 2018

وتداول رواد تويتر، الفيديو الذى جمع بوتين وولى عهد أبو ظبى، وقام فيه الأول بفتح باب السيارة لمحمد بن زايد.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقع أمس الجمعة، مع ولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إعلان شراكة استراتيجية، حسبما ذكر بيان للمكتب الصحفى فى الكرملين.

وقال بيان الكرملين إن "بوتين سيناقش فى الأول من يونيو مع ولى عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، الذى وصل إلى روسيا فى زيارة عمل قضايا مواصلة بناء التعاون الروسى الإماراتى فى مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، وكذلك القضايا الحالية على جدول الأعمال الدولى والإقليمى.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للإعلان، فسيوقع بوتين وآل نهيان أيضا إعلانا حول الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات، بعدما كان الطرفان قد اتفقا فى أبريل من العام الماضى "على إعطاء العلاقات الروسية الإماراتية طابع شراكة استراتيجية وإعداد إعلان مشترك بهذا الشأن".

ويشار إلى أن العلاقة بين روسيا والإمارات تتميز بمستوى عالٍ من الحوار السياسى والزيارات المتبادلة منذ سبتمبر 2007، وبالكاد تجاوز حجم التبادل التجارى بين روسيا والإمارات فى عام 2010 مليار دولار، وفى 2015 تجاوز 3.7 مليار دولار.