بزاوية 180 درجة.. هل نشرت ميلانيا ترامب رسالة استغاثة خفية عبر تويتر؟

أثار غياب ميلانيا ترامب عن الظهور العام لمدة 22 يومًا الكثير من التساؤلات خاصة بعد أن توجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى كامب ديفيد أمس مع أبنائه من دونها.

وكانت آخر مرة شوهدت فيها ميلانيا يوم 10 مايو الماضى أثناء مشاركتها زوجها الترحيب بثلاثة أمريكيين كانوا محتجزين فى كوريا الشمالية، بعدها تم الإعلان عن خضوعها لعملية جراحية لإزالة ورم حميد حيث قضت أسبوعًا فى المستشفى وعادت إلى البيت الأبيض يوم 19 مايو لكنها لم تظهر للعلن بعدها ولم تشارك فى العديد من الأحداث التى ظهر فيها الرئيس ترامب.

وأثيرت العديد من الشائعات حول سر غياب ميلانيا، خاصة مع ما يتم ترويجه من أن العلاقة بينها وبين زوجها ليست على ما يرام وأن لغة جسدها تفضح ذلك فى الكثير من المناسبات.

ومن أجل وقف الشائعات المتزايدة نشر الحساب الرسمى لميلانيا ترامب على "تويتر" تغريدة تطمئن الناس عليها وعلى صحتها وأنها فى البيت الأبيض وتطلب من الناس عدم الاستماع إلى الشائعات.

إلا أن تغريدة ميلانيا لم تخمد تلك الشائعات فقد تداول عدد من مستخدمى تويتر تغريدة منسوبة لحسابها الرسمى تكون الأحرف الأولى من سطورها كلمة "Help" أو "انقذونى" فهل فعلاً نشرت رسالة استغاثة خفية عبر تويتر؟