برلمانى روسى يدعو للرد بحسم على التعريفات الأمريكية الجديدة

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طالب عضو مجلس "الدوما" الروسى، فلاديمير جوتينيف، اليوم السبت، برد روسى قاس على التعريفات الجمركية الأمريكية التى فرضتها على واردات الصلب والألومنيوم، وقال جوتينيف - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن الوقت قد حان لروسيا لتكون "صارمة " بشأن تلك المسألة جنبا إلى جنب مع الصين واليابان، وبعض الدول الأخرى التى فُرضت التعريفات عليها فى وقت سابق.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة الروسية قد أشارت إلى أن الاقتصاد الروسى قد تضرر جراء "التعريفات الجمركية" الأمريكية والتى تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، ودعا النائب الروسى السلطات فى بلاده إلى الرد كغيرها من الدول المتضررة، وذلك على وجه السرعة، من خلال تدابير انتقامية ضد خطوات شركائها فى الخارج، التى تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، محذرا من أن أى تأخير فى رد (موسكو) سيثير المزيد من الخطوات العدوانية ضدها.

وأوضح أنه على الرغم من الفائض فى التجارة، فإن (موسكو) قد تتخلى عن بعض المنتجات الأمريكية مثل مواد التنظيف والمواد الغذائية والمشروبات الكحولية وغيرها، وبحسب عضو "الدوما" الروسى، فإن التجارة بين روسيا والولايات المتحدة ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضى، حيث بلغت صادرات الولايات المتحدة لروسيا 7 مليار دولار، فى حين بلغت صادرات روسيا لواشنطن 17 مليار دولار.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت أمس الجمعة، تعريفات جمركية بنسبة 25% على وارداتها من الصلب، و10 % على واردات الألومنيوم من الاتحاد الأوروبى وكندا والمكسيك، قبل أن تهدد أوروبا بتحدى هذا الإجراء فى منظمة التجارة العالمية، ودعم الشركات الأوروبية من خلال فرض تعريفات جمركية على مجموعة من البضائع الأمريكية.