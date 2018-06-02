"اليمين الدستورية" ترند على تويتر عقب أداء السيسى اليمين بمجلس النواب

كتبت ريهام عبد الله

تابع رواد موقع التدوين المصغر تويتر، مراسم أداء اليمين الدستورية، للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالبرلمان، بقاعة مجلس النواب لتسلم مقاليد الحكم لفترة رئاسية ثانية، باهتمام شديد ومتابعة لتفاصيل المراسم الرسمية لأداء اليمين.



الترند المصري

ودشن رواد تويتر، هاشتاج اليمين الدستورية، والذى احتل مركزا متقدما بين الهاشتاجات الأكثر تداولا، وتصدر المراكز الأولى بالترند المصرى بالتزامن مع مراسم اليمين الدستورية اليوم السبت.



تغريدات رواد تويتر

وقال محمد الحارثى :" نتمنى لفخامة الرئيس السيسى كل التوفيق، وغردت أمل يوسف :" مبروك عليكي يا مصر، أدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولاية ثانية من البرلمان، مبروك عليكم يا مصريين".



تعليقات رواد تويتر

فيما قالت المدونة بتول عرفة :" الرئيس السيسي: التعليم والصحة والثقافة في مقدمة اهتماماتي يا رب ، إن شاء الله حتبقى أحلى"، وغرد آخر :" ربنا يعينك ويسدد خطاك".

وغرد رواد تويتر بمقتطفات من كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخطابه عقب أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.