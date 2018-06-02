الهلال الأحمر الكويتى: إقلاع طائرة مساعدات ثانية لإغاثة اليمنيين فى سقطرى

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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية، اليوم السبت، إقلاع الطائرة الثانية من المعونات الإنسانية للشعب اليمنى فى "أرخبيل سقطرى"، للمساهمة فى مد يد العون والتخفيف من الأضرار التى عانى منها سكانها نتيجة لإعصار "مكونو".

وصرحت الأمين العام فى الجمعية مها البرجس - فى تصريح صحفى - بأن جسر المساعدات الجوى الذى تقيمه الجمعية للشعب اليمنى فى "سقطرى" ، يأتى تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت، وأوضحت أن المعونات التى تحملها الطائرة هى مواد غذائية وبطانيات، للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التى تسببت فى حدوث أضرار كبيرة بالممتلكات ونزوح عدد كبير من السكان.

وأشارت إلى أن الفريق الميدانى باشر منذ وصوله الى جزيرة سقطرى توزيع المساعدات على المتضررين فى الجزيرة، فى ظل الحاجة الماسة التى يعيشها سكانها فى المناطق الأكثر تضررا من الإعصار، خاصة المناطق الساحلية والقريبة من الأودية، والتى يصعب الوصول إليها نتيجة التأثيرات التى خلفها "مكونو".

وأضافت أن الفريق الميدانى للجمعية سيتفقد الأماكن المتضررة والمنكوبة؛ للوقوف على أحوال سكانها، ومعرفة متطلبات المتضررين من الكارثة، مؤكدة أن ما تسهم به الجمعية من جهود فى اليمن، هو واجب تجاه أبناء الشعب اليمنى ، لما يعانيه من ظروف صعبة، وأعربت عن أمنياتها بأن تسهم هذه المساعدات فى التخفيف من معاناة الشعب اليمنى.