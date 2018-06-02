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النيابة تأمر بحبس منى مذبوح 4 أيام على ذمة التحقيق فى إساءتها للمصريين

السبت، 02 يونيو 2018 04:41 م
النيابة تأمر بحبس منى مذبوح 4 أيام على ذمة التحقيق فى إساءتها للمصريين المواطنة اللبنانية منى مذبوح
أ ش أ
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أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس المواطنة اللبنانية منى مذبوح، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصرى من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) ينطوى على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

وتباشر نيابة استئناف القاهرة، تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامى العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التى ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.

وكانت عدة بلاغات تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع مذبوح على خلفية الإساءة التى وجهتها إلى رجال ونساء مصر، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة، وعقب تنفيذها العقوبة التى قد يقضى عليها بها يتم ترحيلها إلى بلادها ومنعها من دخول مصر.

 

 

 


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