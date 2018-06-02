النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة شاب قتل أثناء محاولته فض مشاجرة فى كرداسة

كتب سليم على

أمرت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، بتشريح ودفن جثة شاب لقى مصرعه بعد تدخله لفض مشاجرة بين عدد من أهالى دائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بالأسلحة النارية فى كرداسة، بسبب خلافات جيرة سابقة، ما أسفر عن مقتل شاب تدخل لفض المشاجرة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين.

كان مركز شرطة كرداسة، تلقى بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ومقتل شاب نتيجة إصابته بطلق نارى، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه تدخل لفض مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بالأسلحة النارية، بسبب خلافات سابقة بينهم، إلا أنه أصيب بطلق نارى، ما أسفر عن مفارقته الحياة.