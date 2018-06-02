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الملك سلمان يأمر بإنشاء مجلس للمحميات الملكية برئاسة ولى العهد

السبت، 02 يونيو 2018 01:57 ص
الملك سلمان يأمر بإنشاء مجلس للمحميات الملكية برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان
كتب عبد الوهاب الجندى
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أمر الملك سلمان، بإنشاء "مجلس للمحميات الملكية" في الديوان الملكي، ويعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي، وتحدد المحميات الملكية وتسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ويكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع مجلس المحميات الملكية ومع من تراه من الجهات ذوات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ويكوّن " مجلس المحميات الملكية " برئاسة صاحب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعضوية كل من :

1 - الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

2 - الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

3 - الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

4 - الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

5 - الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود

6 - وزير البيئة والمياه والزراعة

واثنين من ذوي الاختصاص يختارهما رئيس المجلس.

 


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