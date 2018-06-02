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القبض على مسجل خطر هارب من السجن 10 سنوات وبحوزته طبنجة بدار السلام

السبت، 02 يونيو 2018 02:32 م
القبض على مسجل خطر هارب من السجن 10 سنوات وبحوزته طبنجة بدار السلام المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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نجح ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، فى القبض على "عيد م م" 40 سنة، عامل، وشهرته "عيد العسلى"، مسجل خطر سرقة بالإكراه تحت رقم 2073 فئة "ب" البساتين، السابق اتهامه فى 8 قضايا آخرها "مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات، أثناء تردده على المنطقة.
 
ومن خلال الفحص، تم ضبط بحوزته سلاح نارى طبنجة عيار 9مم، و24 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته بالحكم  الصادر ضده أقر به، واعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 

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