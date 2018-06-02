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الفصل فى دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية.. اليوم

السبت، 02 يونيو 2018 06:00 ص
الفصل فى دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية.. اليوم المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فيما تتضمنه من منح وزير التضامن الحق فى حل الجمعيات الأهلية، حال تغييرها النشاط أو تلقى أموال خارجية أو غير ذلك من حالات.

وأكدت الدعوى عدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، لمخالفتها لنصوص المواد 2 و10 و47 و50 و64 و75 من الدستور، حيث تنص المادة رقـم 75 على "للمواطن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكـون لهـا الشخصـية الاعتباريـة بمجـرد الإخطـار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى".


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2 يونيو.. الحكم فى دعوى عدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية

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