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العراق يوقع عقود تطوير 6 رقع استكشافية

السبت، 02 يونيو 2018 01:03 م
العراق يوقع عقود تطوير 6 رقع استكشافية النفط
رويترز
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قالت وزارة النفط العراقية فى بيان اليوم السبت إن العراق سيوقع عقود تنقيب وتطوير 6 رقع استكشافية للنفط والغاز يومى الأحد والاثنين.

 

وسيتم التوقيع على ثلاثة عقود غدا الأحد مع شركة الهلال النفطية المملوكة للعراق ومقرها الإمارات كما سيتم التوقيع على عقدين يوم الاثنين مع شركة جيوجيد الصينية وعلى عقد مع شركة يونايتد إنرجى جروب ومقرها الصين أيضا.

 

وقالت وزارة النفط إنها كانت نظمت الشهر الماضى "فعالية تقديم العطاءات لتطوير 11 رقعة استكشافية" قرب الحدود مع إيران والكويت وفى مياه الخليج. ولم تجذب خمس رقع استكشافية أى عقود.

 

 

 


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