العثور على جثة سائق "توك توك" بالهرم.. والتحريات: السرقة وراء الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف غموض مقتل سائق "توك توك" صباح اليوم بمنطقة الهرم، والاستيلاء على التوك توك الخاص به، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب بجوار مدرسة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن المجنى عليه "إسلام.خ" سائق توك توك، مصاب بطعنة نافذة أسفرت عن مفارقته الحياة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة، سرقة التوك توك الخاص بالضحية، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.