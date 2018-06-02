العثور على أسلحة ومتفجرات لداعش فى نينوى والأنبار وبغداد

بغداد (أ ش أ)

عثرت قوات الأمن العراقية على أسلحة ومتفجرات فى مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى مناطق متفرقة من محافظات نينوى والأنبار وبغداد.

وقال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى الزبيدى - فى تصريح لراديو ( سوا ) الأمريكى اليوم السبت " تمكنت القوات الأمنية بفوج الرد السريع الأول التابع لشرطة نينوى وبناء على معلومات استخباراتية، من العثور فى قرية السحج على مخبأ يحتوى على كمية كبيرة من المتفجرات لتنظيم داعش ".

وأضاف الزبيدى أن قوات الأمن عالجت عشرات العبوات الناسفة وطهرت عددا من الطرق فى محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن القوات الأمنية فى قيادة عمليات الأنبار تمكنت من تفجير 140 عبوة ناسفة، كما طهرت طريق فى منطقة البومحل، وطريق المقبرة، وعثرت على 22 عبوة ناسفة فى منطقة معمل الزجاج .

وأشار إلى أن قوات الأمن فى بغداد ضبطت 370 قذيفة لصورايخ الكاتيوشا محلية الصنع داخل سيارة قادمة من الأنبار باتجاه بغداد فى كمين، وتم القبض على من كان بداخلها .