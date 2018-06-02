video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 09:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العثور على أسلحة ومتفجرات لداعش فى نينوى والأنبار وبغداد

السبت، 02 يونيو 2018 08:27 ص
العثور على أسلحة ومتفجرات لداعش فى نينوى والأنبار وبغداد القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

عثرت قوات الأمن العراقية على أسلحة ومتفجرات فى مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى مناطق متفرقة من محافظات نينوى والأنبار وبغداد.

وقال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى الزبيدى - فى تصريح لراديو ( سوا ) الأمريكى اليوم السبت " تمكنت القوات الأمنية بفوج الرد السريع الأول التابع لشرطة نينوى وبناء على معلومات استخباراتية، من العثور فى قرية السحج على مخبأ يحتوى على كمية كبيرة من المتفجرات لتنظيم داعش ".

وأضاف الزبيدى أن قوات الأمن عالجت عشرات العبوات الناسفة وطهرت عددا من الطرق فى محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن القوات الأمنية فى قيادة عمليات الأنبار تمكنت من تفجير 140 عبوة ناسفة، كما طهرت طريق فى منطقة البومحل، وطريق المقبرة، وعثرت على 22 عبوة ناسفة فى منطقة معمل الزجاج .

وأشار إلى أن قوات الأمن فى بغداد ضبطت 370 قذيفة لصورايخ الكاتيوشا محلية الصنع داخل سيارة قادمة من الأنبار باتجاه بغداد فى كمين، وتم القبض على من كان بداخلها .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتشال 38 جثة من تحت أنقاض المحلة القديمة بالموصل ممن قتلوا على يد داعش

وزير خارجية فرنسا: الفرنسية المحاكمة فى بغداد "إرهابية بتنظيم داعش"

قوات الأمن العراقية تعتقل انتحارية تنتمى لداعش فى الموصل

مصدر أمنى عراقى: مقتل مدنى فى هجوم مسلح جنوب غربى بغداد

بغداد

العراق

قوات الامن العراقيه

داعش

متفجرات




لا تفوتك
غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة