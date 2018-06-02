السيسى: واجهنا أكبر تحدى فى تاريخ الوطن.. وعبرنا مرحلة عصيبة وننطلق نحو المستقبل

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمرأة المصرية، قائلًا:"ها هى المرأة المصرية ومعها كافة أفراد الأسرة يخوضون معركة البناء فيصنعون الخير والمستقبل ويرسمون لغد طريقًا كى نحقق حلمنا الوطنى لدولة حديثة تقوم على أسس الحرية والديمقراطية، وتستعيد مكانتها بين الأمم بعد أن عانت من محاولات للنيل من هذه المكانة وتراجع دورها نتيجة عوامل داخلية وخارجية وهو الأمر الذى ترفضه ثوابت التاريخ والجغرافيا".

وأضاف، فى كلمته خلال جلسة حلف اليمين الدستورية:" لقد واجهنا الإرهاب الغاشم وتحملنا معا مواجهة التحديات التى خلفها لنا الإرث الثقيل من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما نجم عنها من آثار سلبية على مناحى الحياة كافة، والحقيقة الجلية أننا كنا نواجه خلال الفترة الرئاسية الأولى وهى التحدى الأكبر فى تاريخ وطنًا وبفضل الله استطعنا عبور مرحلة عصيبة وننطلق نحو مستقبل أكثر ثباتًا واستقرارًا وعزمًا على تحقيق الحسم فى معركة بناء الوطن.

وتابع الرئيس: "كانت خطتنا طموحة لإطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة التى تهدف لتعظيم أصول الدولة وتحسين بنيتها التحتية وتوفير فرص عمالة كثيفة تسير بالتوازى مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادى ولمواجهة التراجع الكبير فى مؤشرات الاقتصاد العام، والتى ارتبط به شبكة برامج الحماية الاجتماعية لواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الإصلاح العامة".