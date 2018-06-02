"السياحة" تنظم قافلة بـ4 مدن هندية للترويج لسياحة الزفاف يوليو المقبل

كتبت ميرفت رشاد

أعلنت هيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف، عن اعتزام المكتب السياحى فى مومباى، تنظيم قافلة سياحية فى أربعة مدن هندية" مومباى – أحمد أباد – بانجلور - كوتشين" خلال الفترة من 23 إلى 27 يوليو المقبل، وأشارت الهيئة إلى أن المشاركة فى القافلة مجانا للشركات المصرية الراغبة فى العمل بالسوق الهندية.

وتضمن برنامج القافلة وفقا للخطاب المرسل من الهيئة لغرفة شركات السياحة، عقد ورش عمل بين الشركات المصرية ونظيرتها الهندية " شركات سياحية عامة – سياحة دينية – سياحة الحوافز – سياحة زفاف"، كما يشمل البرنامج عرض تقديمى لمدير المكتب السياحى بمومباى، ولقاءات مهنية منفردة، وعرض تقديمى عن نمط سياحة الزفاف بمصر.

وتولى الهيئة اهتماما كبيرا بالسوق الهندى باعتباره من أهم الأسواق الواعدة بالنسبة لحركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث يتميز السائح الهندى بارتفاع معدلات إنفاقه كما يهتم بمنتج السياحة الثقافية، مما يعزز الحركة السياحة إلى المحافظات السياحية فى صعيد مصر.

وأشارت الهيئة إلى أن السائح الهندى يتميز باختلاف الموسم السياحى لديه عن الموسم السياحى من أسواق أوروبا مما يسهم فى تخفيف حدة الموسمية فى القطاع السياحى فى مصر، وبالتالى يسهم فى رفع كفاءة المنظومة السياحية بشكل عام.