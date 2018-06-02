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"السعودية": رفع أسعار تذاكر قطار المشاعر المقدسة لـ 400 ريال

السبت، 02 يونيو 2018 12:19 م
"السعودية": رفع أسعار تذاكر قطار المشاعر المقدسة لـ 400 ريال قطار المشاعر المقدسة - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
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عممت وزارة الحج والعمرة السعودية، على مؤسسات الحج برفع أسعار تذاكر الطيران وقطار الحرمين، تماشيا مع الزيادة الطارئة التى جاءت من الجهتين المشغلتين ، ليرتفع سعر تذكرة الرحلة الكاملة لقطار المشاعر من 250 إلى 400 ريال سعودى. 

ووفقا للموقع الإلكترونى لإمارة مكة المكرمة، ناقشت هيئة تطوير منطقة مكة الخطة التشغيلية لـ " قطار المشاعر المقدسة خلال موسم الحج 1439 هـ، مشددة على ضرورة العمل الجاد ليقدم قطار المشاعر أفضل الخدمات لنقل ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.

 كما ناقشت الهيئة جهودها فى تشغيل القطار خلال موسم الحج الماضى بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، لافتة إلى أنه تم نقل أكثر من ميلونى راكب عبر 1807 رحلات ، بزيادة 200 رحلة عن المقررة ضمن الخطة ، وأشارت إلى أن نسبة رضى الركاب عن تقديم الخدمة أكثر من 95 %.

 

 


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