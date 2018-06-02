السجن 10 سنوات لأمين حفظ بنيابة شرق الإسكندرية بتهمة تزوير ملفات رسمية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك، وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفى وعبد العاطى مسعود شعلة، أمين سر الدائرة محمد عثمان، بالسجن 10 للمتهم "عصام . ع . ع" أمين الحفظ بنيابة شرق الإسكندرية.

تعود أحداث القضية رقم 1511 لسنة 2011 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بالقبض على "عصام.ع.ع" أمين حفظ نيابة شرق الإسكندرية.

وكشفت التحريات، اختلاس المتهم بصفته موظف بالنيابة ومن الأمناء على الودائع الخاصة بملفات القضايا، ملفات رقم "6639، 22996، 6699، 6692" جنح وقضايا مستأنف وشهادات وقرارات من واقع الجدول لتزوير 4 شهادات منسوبة لأحد المصارف البنكية تقدر بمبلغ 158166 دولار، ما أضر بأموال المصرف.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، والملفات المختلسة والتقارير والشهادات المزورة، وبالعرض على النيابة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها المتقدم.