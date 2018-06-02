السجن المشدد 7 سنوات لسائق بتهمة الاتجار فى المخدرات بمنشأة ناصر

كتب أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، المتهم أحمد المهتدى محمد "سائق" بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بدائرة قسم منشأة ناصر.