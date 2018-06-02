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السجن المشدد 7 سنوات لسائق بتهمة الاتجار فى المخدرات بمنشأة ناصر

السبت، 02 يونيو 2018 04:33 م
السجن المشدد 7 سنوات لسائق بتهمة الاتجار فى المخدرات بمنشأة ناصر ترامادول - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، المتهم أحمد المهتدى محمد "سائق" بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بدائرة قسم منشأة ناصر.
 
صدر الحكم بعضوية المستشارين حسن حسين عيسى وعصام يحيى يمانى ووليد محمد صيره، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وهانى حموده. 
 
وأسندت النيابة للمتهم أحمد المهتدى محمد، تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين"، وحيازة وإحراز مخدر الحشيش، وأقراص " الترمادول"، بقصد الاتجار بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
 
 

 


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