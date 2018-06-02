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"الزراعة": رفع روسيا حظر استيراد البطاطس سببه المفاوضات المكثفة

السبت، 02 يونيو 2018 01:56 م
"الزراعة": رفع روسيا حظر استيراد البطاطس سببه المفاوضات المكثفة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن دولة روسيا قد وافقت نهائيا على رفع الحظر عن المناطق الثمانية التى تم وقف التصدير منها منذ ثلاثة سنوات. 

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قرار الجانب الروسى جاء نتيجة للاجتماعات المكثفة والمفاوضات التى أجراها الحجر الزراعى المصرى مع الجانب الروسى، فضلا عن الزيارات المتبادلة بين الجانبين، والتى تأكد من خلالها سلامة المناطق الثمانية، وجودة إنتاجها من البطاطس.

وأشار البنا إلى أن الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعى والبيطرى، أخطرت مصر بأنه قد تقرر رفع الحظر عن المناطق الثمانية، والمفروض عليها منذ عام 2015، لافتًا إلى أنه سيتم العمل بهذا القرار رسميًا اعتبارا من السادس من يونيو الجارى.

وقال وزير الزراعة، إن ذلك القرار من شأنه زيادة صادرات مصر من محصول البطاطس، لافتًا إلى أن إجمالى ما تم تصديره من محصول البطاطس هذا الموسم حتى الآن إلى مختلف دول العالم، وعلى رأسها دولة روسيا بلغت حوالى 685 ألف و479 طن حتى الآن.

وأكد البنا على أن ذلك يعد نجاحًا جديدًا لمصر فى هذا القطاع، لافتًا إلى أن الوزارة لازالت تواصل جهودها فى التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التى اتخذتها مصر من أجل النهوض بالصادرات الزراعية المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر من المحاصيل الزراعية المختلفة.


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الحجر الزراعى

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