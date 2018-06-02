video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 07:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبنانى يطالب بتقديم معلومات عن غير مستحقى الجنسية للأمن العام

السبت، 02 يونيو 2018 06:39 م
الرئيس اللبنانى يطالب بتقديم معلومات عن غير مستحقى الجنسية للأمن العام الرئيس اللبنانى ميشال عون
(أ ش أ)
إضافة تعليق

دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون كل من يملك معلومات مؤكدة بشأن أى شخص مشمول بـ (مرسوم التجنيس) ولا يستحق الجنسية اللبنانية التوجه بمعلوماته إلى وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن العام للوقوف على مدى صحة معلوماته.

وأشار الرئيس عون ـ فى بيان اليوم ـ إلى أن مرسوم التجنيس الحالى صدر بالطرق القانونية ، مشيرا إلى أن دعوته بالتوجه للأمن العام لمن يحملون معلومات فى هذا الصدد تأتى من باب الحرص على تبديد كل الهواجس من أى نوع سواء كانت حقيقية أو مصطنعة ، وذلك فى ضوء انتشار شائعات بشأن مدى استحقاق بعض الأشخاص للجنسية اللبنانية التى منحت بموجبه أو خلفياتهم.

يذكر أن الرئيس اللبنانى كان قد أصدر مؤخرا مرسوما جمهوريا بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص (قرابة 400 شخص) وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل فى الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية ، خشية أن تكون الجنسية قد منحت لهم مقابل أموال واستثمارات أو توطئة لعملية توطين للفلسطينيين والسوريين فى لبنان ، وهو الأمر الذى نفت صحته السلطات اللبنانية بصورة قاطعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقالات الصحف.. عماد الدين أديب يرصد الأمنيات العشرة لولاية السيسى الثانية.. وحيد عبد المجيد يتحدث عن الحالة السياسية فى لبنان.. وعباس الطرابيلى يناقش التزام السائق المصرى بقواعد المرور

الشيخ أحمد لاشين: تركت لبنان عائدا للقاهرة وأتحدى من يثبت سفرى لإيران

السلة يستعد لبطولة لبنان بمعسكر استاد القاهرة

6 معلومات هامة عن اقتصاد لبنان.. تعرف عليها

الرئيس اللبنانى

لبنان

الجنسية اللبنانية

الحصول علي الجنسية اللبنانية

اخبار لبنان




لا تفوتك
فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة