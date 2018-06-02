الرئيس اللبنانى يطالب بتقديم معلومات عن غير مستحقى الجنسية للأمن العام

(أ ش أ)

دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون كل من يملك معلومات مؤكدة بشأن أى شخص مشمول بـ (مرسوم التجنيس) ولا يستحق الجنسية اللبنانية التوجه بمعلوماته إلى وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن العام للوقوف على مدى صحة معلوماته.

وأشار الرئيس عون ـ فى بيان اليوم ـ إلى أن مرسوم التجنيس الحالى صدر بالطرق القانونية ، مشيرا إلى أن دعوته بالتوجه للأمن العام لمن يحملون معلومات فى هذا الصدد تأتى من باب الحرص على تبديد كل الهواجس من أى نوع سواء كانت حقيقية أو مصطنعة ، وذلك فى ضوء انتشار شائعات بشأن مدى استحقاق بعض الأشخاص للجنسية اللبنانية التى منحت بموجبه أو خلفياتهم.

يذكر أن الرئيس اللبنانى كان قد أصدر مؤخرا مرسوما جمهوريا بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الأشخاص (قرابة 400 شخص) وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل فى الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية ، خشية أن تكون الجنسية قد منحت لهم مقابل أموال واستثمارات أو توطئة لعملية توطين للفلسطينيين والسوريين فى لبنان ، وهو الأمر الذى نفت صحته السلطات اللبنانية بصورة قاطعة.