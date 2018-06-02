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الرئيس السيسى: الإنسان هو كنز أمتنا الحقيقى.. وبناؤه على رأس أولوياتنا

السبت، 02 يونيو 2018 11:12 ص
الرئيس السيسى: الإنسان هو كنز أمتنا الحقيقى.. وبناؤه على رأس أولوياتنا الرئيس السيسى
كتب حسن مجدى
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمراسم أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب المصرى، أنه يؤمن أن كنز أمتنا الحقيقى هو الإنسان ويجب بنائه بشكل كامل، مشددا على أن ملفات التعليم والصحة والثقافة على رأس أولوياته.

ويشهد مجلس النواب، اليوم، السبت، أنه سيتم إطلاق مجموعة من المشروعات للإرتقاء بالإنسان المصرى فى كل هذه المجالات وعلى رأسها التعليم والصحة لما تمثله من أهمية فى بناء أمتنا.

 

ووفقا للمادة 44 من الدستور، يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

 

 


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