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الدفع بـ 3 سيارات لشفط مياه كسر الماسورة بمدينة نصر وسط تمركز رجال المرور

السبت، 02 يونيو 2018 12:11 ص
الدفع بـ 3 سيارات لشفط مياه كسر الماسورة بمدينة نصر وسط تمركز رجال المرور سيارات شفط مياه - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالتنسيق مع هيئة الصرف الصحى بـ 3 سيارات لشفط مياه الناتجة عن كسر ماسورة، بمحور النصر فى مدينة نصر و يقوم رجال المرور، بمحاولات لسحب الكثافات المرورية التى ظهرت فى الطريق بالاتجاه القادم من شارع يوسف عباس حتى ميدان هشام بركات، وسط تمركز الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بمدينة نصر بظهور كثافات مرورية ناتجة عن كسر ماسورة، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

 
 

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