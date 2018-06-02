الدفاع الأفغانية تعلن مقتل 22 متمردا خلال 24 ساعة فى عمليات أمنية

كابول(أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم السبت، مقتل 22 متمردا مسلحا على الأقل خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية خلال عمليات برية وجوية شنتها قوات الأمن الأفغانية فى أجزاء مختلفة من البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية - حسبما ذكرت قناة (طلوع) الأفغانية - أن 8 متمردين، من بينهم قائدهم المحلى نور جول، لقوا مصرعهم فى قصف جوى على منطقة "بوشت رود" بإقليم فرح، كما تم تدمير أسلحتهم.

وأضافت الوزارة أن 5 متمردين لقوا حتفهم فى غارة جوية منفصلة شنها الجيش الوطنى الأفغانى على منطقة "غانى خيل" بإقليم ننجرهار.

وأشارت الدفاع الأفغانية إلى أنه تم تنفيذ غارة جوية آخرى فى منطقة "باراكى باراك" بإقليم لوجار؛ أدت إلى مقتل خمسة متمردين، من بينهم قائدهم المحلى المعروف باسم مصباح، حاكم ظل تابع لحركة طالبان، وتدمير مركبة.

فيما قُتل 4 متمردين، وأصيب 5 آخرون وتم إلقاء القبض على 4 متمردين خلال عملية للقوات الأفغانية بمنطقة "خواجه غار" الكائنة فى إقليم "تخار"، بحسب الوزارة، لم تؤكد حركة طالبان مقتل قائدها.