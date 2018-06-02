الداخلية توجه حملات مرورية لضبط الشارع وتحرر 49 ألف مخالفة مرورية

كتب محمود عبد الراضى

وجه قطاع الأمن العام حملات مرورية وإنضباطية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة ، وتمكن خلال الـ24ساعة الماضية من ضبط 49467 مخالفة مرورية متنوعة.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود الأمنية بقطاع الأمن العام لمتابعة انتظام كافة وسائل النقل والمواصلات وإتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم إستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر .

وتم التنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات " الأجرة ، السرفيس " لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية ، انتظار خاطىء" وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين.

وحررت أجهزة الأمن (263) مخالفة زيادة التعريفة المقررة، و(698) مواقف عشوائية، و(7983) إنتظار خاطئ ، و(425) تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى، وجارى استمرار الحملات لضبط كل من يشكل مخالفة.