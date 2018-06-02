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الداخلية: إحباط محاولة تهريب حشيش لمحتجز بقسم منشأة ناصر

السبت، 02 يونيو 2018 11:16 م
الداخلية: إحباط محاولة تهريب حشيش لمحتجز بقسم منشأة ناصر حشيش،ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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أكد قطاع الإعلام بوزارة الداخلية، إحباط محاولة شخص تهريب مواد مخدرة لمحجتز داخل قسم شرطة منشأة ناصر في القاهرة.

وأضاف قطاع الاعلام لليوم السابع، أنه أثناء زيارة "علي.م" لأحد أقاربه بالقسم حاول ادخال مخدر حشيش له، فتم ضبطه، وتحرير المحضر رقم 11941 بالواقعة، ثم صدر ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات، وأنه لا صحة لتعدي رجال الشرطة عليه كما زعم.

وكان اليوم السابع نشر خبر متضمن تضرر مواطن من تعدي رجال الشرطة عليه بقسم شرطة منشأة ناصر، وتبين أنه لا صحة لما زعمه المتهم.

 

 


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