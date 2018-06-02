الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تخطيط أرض بالقاهرة الجديدة

كتب أحمد حسن

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها رقم 126 الصادر صباح اليوم السبت، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 136 لسنة 2018، الخاص باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 73 بمساحة 6.81 فدان، بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، المخصصة لاتحاد ملاك 25 يناير للبناء والإسكان لضباط الشرطة، لإقامة مشروع عمرانى متكامل.

وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية.