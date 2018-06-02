التعليم: سقوط صندوق أسئلة بكفر الشيخ لم يكشف سرية الامتحان

كتب محمود طه حسين

كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، تفاصيل سقوط صندوق لأسئلة الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، موضحا أنه أثناء نقل الأسئلة من بنها إلى كفر الشيخ سقط أحد الصناديق من السيارة وتم التعامل مع الأمر واتخاذ الاجراءات القانونية، مؤكدا أن الصندوق معدنى وصلب ومن ثم فالأسئلة كما هى لم يحدث بها أى تلف أو تظهر.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وتم التأكد من عدم كشف سرية الامتحانات، قائلا: لو حدث ذلك كنت أول واحد هلغى الامتحان ولكن الصندوق المعدنى بداخلة كراتين ومظاريف ورق بها الأسئلة ومن ثم من الصعب الكشف عن سرية الامتحانات.

وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الجهات السيادية تؤمن نقل الأسئلة، مشيرا إلى أن" رزه" الصندوق كسرت والثانية سليمة وتم التعامل مع الواقعة على وجه السرعة ولم تتأثر سرية الأسئلة بأى شئ.

من جانبها قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الواقعة بسيطة وكل ما فى الأمر أن 5 سيارات كانت تسير خلف بعضها وأحدها أخذت مطب مرتفع عن الطريق فسقط الصندوق ولكن كما هو عدا الرزه والشنبر من الخارج، مشيرة إلى أنه تم استدعاء أحد الأشخاص للقيام بوضع بنطة لحام عليه ولكنه أكد عدم احتياجة إلى اللحام، موضحة أن سرية الامتحانات كما هى والأمور تسير بشكل طبيعى وتم وضع الصناديق فى مركز توزيع الأسئلة

ولن تفتح إلى فى اللجان غدا الأحد مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت أنها تعقد اجتماعا الآن مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة للتأكد على التعليمات التى حددتها الوزارة للتعامل مع الثانوية وكيفية إدارة اللجان.