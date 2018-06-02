video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 07:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم": تدريب رؤساء لجان الثانوية على اكتشاف وسائل الغش الإلكترونية

السبت، 02 يونيو 2018 07:00 ص
"التعليم": تدريب رؤساء لجان الثانوية على اكتشاف وسائل الغش الإلكترونية د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة أطلعت رؤساء اللجان والمراقبين على وسائل الغش المستخدمة من قبل بعض طلاب الثانوية العامة وصفحات الغش الإلكترونى تمهيدا لانطلاق الامتحانات.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن هناك وسائل متعددة تستخدم فى عملية الغش لم تختلف كثيرا عن السنوات السابقة على رأسها السماعات والساعات والفيزا كارد والقلم وزراير القميص وبعض الوسائل الإلكترونية الأخرى، إضافة إلى وسائل تقليدية منها الكتابة على البنطلونات والبرشام ووسائل أخرى جميعها، تم تدريب المراقبين ورؤساء اللجان على اكتشافها.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ غدا الأحد 3 يونيو الجارى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دقت ساعة الامتحان.. انطلاق قطار الثانوية العامة بعد غدٍ الأحد.. 656 ألف طالب يؤدون امتحانى العربى والدين.. رئيس الامتحانات: مهمتنا توفير الهدوء للممتحنين ومكافحة الغش.. ويؤكد: الداخلية تؤمن المدارس من الخارج

التربية والتعليم

الثانوية العامة

اخبار اليوم

اخبار التعليم

اخبار مصر

الاخبار

الغش الإلكترونى




لا تفوتك
غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

غدا.. بدء طرح كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع "سكن مصر"

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

الحوار الكامل للرئيس مع مجلة "الرجل".. السيسى: الأوضاع الأمنية فى مصر مستقرة.. القضاء على الإرهاب يحتاج إلى تنمية حقيقية.. وحان الوقت لمعالجة القضية الفلسطينية.. ويكشف عن الأشخاص الأكثر تأثيرا فى حياته

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

"خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر".. المتحف القبطى يحيى مسار العائلة المقدسة.. البابا تواضروس: فلنجعل أول يونيو عيدًا وطنيًا.. "المشاط" تكشف مراحل تطوير المزارات المقدسة.. و"العنانى" يطمح لضمه إلى التراث العالمى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

الجماهير تختار كلوب لخلافة زيدان فى قيادة ريال مدريد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة