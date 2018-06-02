"التعليم": تدريب رؤساء لجان الثانوية على اكتشاف وسائل الغش الإلكترونية

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة أطلعت رؤساء اللجان والمراقبين على وسائل الغش المستخدمة من قبل بعض طلاب الثانوية العامة وصفحات الغش الإلكترونى تمهيدا لانطلاق الامتحانات.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن هناك وسائل متعددة تستخدم فى عملية الغش لم تختلف كثيرا عن السنوات السابقة على رأسها السماعات والساعات والفيزا كارد والقلم وزراير القميص وبعض الوسائل الإلكترونية الأخرى، إضافة إلى وسائل تقليدية منها الكتابة على البنطلونات والبرشام ووسائل أخرى جميعها، تم تدريب المراقبين ورؤساء اللجان على اكتشافها.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ غدا الأحد 3 يونيو الجارى.