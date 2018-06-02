البحوث الفلكية: غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو

كتب محمود راغب

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة وثلاث وأربعين دقيقة ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء 13 يونيو "اليوم السابق ليوم الرؤية، وتكون غرة شوال يوم الجمعة 15 يونيو، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الحسابات الفلكية أن يوم الخميس 29 من رمضان 1439 هجريا الموافق 14 يونيو "يوم الرؤية"، يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 44 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 43 – 45 دقيقة ، أما فى باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 37 – 55 دقيقة .

وكشف الدكتور محمد غريب أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أنه وفقا لذلك تكون غرة شهر شوال 1439 هجريا فلكيا يوم الجمعة 15 يونيو "أول أيام عيد الفطر المبارك .