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البابا تواضروس: أحلم بأن تكون ذكرى دخول المسيح إلى مصر عيدًا لكل المصريين (صور)

السبت، 02 يونيو 2018 12:08 ص
البابا تواضروس: أحلم بأن تكون ذكرى دخول المسيح إلى مصر عيدًا لكل المصريين (صور) قداسة البابا تواضروس الثانى
كتبت سارة علام - تصوير محمود فخرى
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أعرب قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن أمله بأن يكون الأول من يونيو عيدًا وطنيًا لكل المصريين يحتفل به الجميع، ويدخل ضمن أجندة الاحتفالات الوطنية، فهو عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر، مضيفًا: "بلادنا أرض مباركة ودائما نردد "عمار يا مصر".

 

وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى - خلال كلمته فى احتفالية ذكرى دخول السيد المسيح إلى أرض مصر بالمتحف القبطى بحضور وزراء الآثار والسياحة والتخطيط والهجرة وعدد من المحافظين وأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية- تهنئته لجميع المصريين بمناسبة صوم شهر رمضان، وأيضا صوم الرسل، مقدمًا الشكر لكل رجال الدولة والوزراء الذين لهم جهود مخلصة فى إحياء مسار العائلة المقدسة.

 

وقال البابا تواضروس الثانى إن السيد المسيح جاء إلى مصر قبل أن تأتى المسيحية إلى مصر، فبلادنا وطن فريد تجده فى كل مجالات الحياة وكل الدول والثقافات والحضارات، وإن عيد دخول السيد المسيح إلى مصر هو عيد وطنى وليس كنسيًا فقط.

 

وتابع قائلا: إن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة يلقى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء، وأن الاهتمام بهذا المشروع سيكون له فوائد اقتصادية وروحية عديدة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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