الإعلام الألمانى يبرز أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية أمام البرلمان

برلين (أ ش أ)

اهتمت وسائل الإعلام الألمانية بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية، اليوم السبت، أمام مجلس النواب لفترة رئاسية ثانية .

وبث موقع قناة التليفزيون الألمانية الرئيسية، "زد دى اف " مشاهد حلف الرئيس السيسى لليمين الدستورية، وتنصيبه رئيسا لمصر لفترة رئاسية ثانية، مشيرة فى هذا الصدد عبر موقعها الالكترونى، تحت عنوان "مصر سوف تستمر تحت رئاسة السيسى "، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أدى اليمين الدستورية رئيسا لمصر، وأنه بهذا يبدأ رسميا الولاية الثانية .

ومن جانبها، أفادت إذاعة "ألمانيا دويتشلاند روندفونك " بأنه وبعد أكثر من شهرين من انتخابه، أدى الرئيس المصرى السيسى اليمين الدستورية لولاية ثانية.

وأضافت أن الرئيس السيسى قد أعيد انتخابه بأغلبية واضحة فى الانتخابات الرئاسية، وفقا للسلطة الانتخابية حيث فاز بنسبة، 97.08 % من الأصوات، فيما حصل منافسه، موسى موسى على نسبة 2.92 % .

اما موقع صحيفة" برلينر سايتونج " فقد نوه بأنه بعد حوالى شهرين من إعادة انتخابه، أدى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام البرلمان فى (القاهرة ) .

جدير بالذكر أن المستشارة الألمانية كانت قد أرسلت برقيه تهنئه للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبه فوزه فى الانتخابات .