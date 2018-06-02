الإعدام لاثنين من قاتلى لاعب "الإسكندرية للبترول".. والسجن 15 سنة لمتهم ثالث

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار صادق عبد السلام بلال، بالإعدام شنقا لمتهمين بقتل الشاب أحمد حمدى حسن، لاعب كرة القدم بنادى الإسكندرية للبترول، وهما أحمد على محمد أحمد ومحمود صابر محمود، فيما قضت بالسجن 15 سنة للمتهم الثالث أحمد محمد توفيق.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد محمود محمد إبراهيم، محمد هيثم عزت مزيد، وأمانة سر عادل عزت، وحسام سعدالله ومحمد محمود الفأر

وكان المستشار صادق عبد السلام بلال، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، أحال ثلاثة متهمين بقتل أحمد حمدى حسن لاعب كرة القدم بنادى الإسكندرية للبترول، لفضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى الحكم عليهم بالإعدام.

وكانت مباحث الإسكندرية قد ألقت القبض على المتهمين من مقيمى منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، وبحوزتهم السلاح المستخدم فى الحادث وسيارة ميكروباص صغيرة، والتى ارتكبت بها الحادث واستقلها المجنى عليه قبل وقوع الجريمة وهو فى طريقه للنادى.

واعترف المتهمون بالواقعة، وأكدوا فى محضر المباحث أنهم أشهروا السلاح فى وجهه بهدف السرقة، لكن المجنى عليه قاومهم وخوفا من فضح أمرهم قام أحدهم بإطلاق طلقة رصاص عليه حتى يستسلم ويسرقوا ما لديه".