الأرصاد: غدا طقس لطيف بالسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجة البحرى والقاهرة ، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 32 والصغرى 22 ، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 27 والصغرى 19.