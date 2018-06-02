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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

السبت، 02 يونيو 2018 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة درجات الحرارة
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: 
 

الصغرى العظمى 

 
القاهرة 22 32
وسط الدلتا 21 31
الإسكندرية 22 28
بلطيم 21 29
مطروح 19 27
السلوم 17 26
سيوة 21 35
بورسعيد 23 27
دمياط 22 27
العريش 18 28
رفح 18 28
الإسماعيلية 20 32
السويس 21 32
رأس سدر 23 32
نخل 16 31
نويبع 24 34
طابا 20 32
كاترين 16 27
الطور 23 36
شرم الشيخ 26 34
الغردقة 25 35
مرسى علم 25 33
الفيوم 21 32
بنى سويف 21 32
المنيا 18 33
أسيوط 23 33
سوهاج 24 34
قنا 24 36
الأقصر 24 37
أسوان 26 39
أبوسمبل 24 38
الوادى الجديد 23 38
شلاتين 25 36
أبو رماد 27 35 
رأس حدربة 28 34
حلايب 28 33
 
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى: 
 

الصغرى العظمى 

 
مكة المكرمة 29 43
المدينة 25 40
الرياض 31 42
المنامة 31 41
أبوظبى 32 42
الدوحة 32 42
الكويت 29 42
دمشق 13 28
بيروت 21 26
عمان 14 26
القدس 14 22
غزة 19 27
بغداد 26 40
مسقط 31 39
صنعاء 14 27
الخرطوم 27 42
طرابلس 23 31
تونس 20 32
الجزائر 19 22
الرباط 13 21
نواكشوط 23 38 
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على عدد من مدن وعواصم العالم: 
 

الصغرى العظمى 

 
أنقرة 10 27
اسطنبول 16 24
إسلام آباد 28 44
نيودلهى 31 42
جاكرتا 23 32
بكين 22 35
كوالامبور 22 33
طوكيو 18 27
أثينا 19 31
روما 15 28
باريس 13 24
مدريد 13 22
برلين 17 26
لندن 13 23
مونتريال 12 24
موسكو 13 23
نيويورك 18 28
واشنطن 20 30
 

 


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