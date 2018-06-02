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استشهاد فلسطينى بعد مزاعم دهس جنود إسرائيليين بسيارته فى الخليل

السبت، 02 يونيو 2018 10:13 ص
استشهاد فلسطينى بعد مزاعم دهس جنود إسرائيليين بسيارته فى الخليل جيش الاحتلال -أرشيفية
(أ ف ب)
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استشهد فلسطينى، اليوم السبت، بعد مزاعم أنه حاول دهس جنود إسرائيليين بسيارته فى الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة السبت، بحسب ما أعلن الجيش.

وأوضح الجيش فى بيان أن أيا من جنوده لم يصب بجروح بينما قال متحدث لوكالة فرانس برس أن المهاجم فلسطينى.

من جانبه أرسل مندوب فلسطين بمجلس الأمن رياض منصور، رسالة للشعب الفلسطينى بجلسة مجلس الأمن، :"شعبنا الصامد فى الأرض الفلسطينية المحتلة.. يا أبناء  الشعب الفلسطينى العظيم.. سنواصل من أجلكم بذل كل الجهود لإعلاء صوتكم صوت الحق والعدل، وإنهاء محنتكم المؤلمة، فلن نتهاون فى المطالبة باحترام حقوقنا غير القابلة للتصرف وإنجاز تطلعاتنا الوطنية المشروعة".

وأضاف خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن حول الأوضاع بفلسطين،: "إن نتيجة التصويت اليوم لن تزيدنا إلا إصرارا وعزيمة لمواصلة العمل فى المجلس مع دولة الكويت الشقيقة وجميع الدول الشقيقة وبدعم من إخواننا فى المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامى وحركة عدم الإنحياز وكل الأصدقاء والأحرار والدول المحبة للسلام، فى أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والجمعية العامة حتى الإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرضنا، وتحقيق الحرية والكرامة والاستقلال لشعبنا".  


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