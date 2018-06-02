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السبت، 02 يونيو 2018 02:47 م
خالد صلاح
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إنتاج غانا من الذهب يرتفع 10.2% إلى 2.805 مليون أوقية فى 2017

السبت، 02 يونيو 2018 01:22 م
إنتاج غانا من الذهب يرتفع 10.2% إلى 2.805 مليون أوقية فى 2017 الذهب
رويترز
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أظهرت بيانات من غرفة المناجم فى غانا اليوم الجمعة، إن إنتاج الذهب فى البلد الواقع فى غرب إفريقيا، ارتفع إلى 2.805 مليون أوقية (أونصة) فى 2017 بزيادة قدرها 10.2% عن العام السابق.

وقالت غرفة المناجم، إن النمو يعكس زيادة عامة فى الإنتاج بين معظم شركات التعدين الـ12 العاملة فى البلاد.

وبلغ إجمالى إيرادات الذهب 3.52 مليار دولار فى 2017، ارتفاعا من 3.25 مليار دولار فى 2016، وغانا هى ثانى أكبر منتج للذهب فى أفريقيا بعد جنوب أفريقيا.

وقالت غرفة المناجم، إن إنتاج المنجنيز زاد إلى ثلاثة ملايين طن فى 2017 من مليونى طن فى 2016. لكن انتاج الألماس انخفض إلى 86924 قيراطا من 143 ألف قيراط.


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أفريقيا

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