إطلاق سراح عشرات المعتقلين فى فنزويلا

(أ ش أ)

أعلن مسؤولون فى فنزويلا إطلاق سراح عشرات النشطاء من السجن، فيما اعتبرته السلطات بادرة لتوحيد البلاد ، وذلك حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية.

وأضافت الشبكة، نقلاً عن المحكمة العليا الفنزويلية، أن من بين 39 شخصاً أطلق سراحهم كان الرئيس السابق لبلدية سان كريستوبال المضطربة غربى البلاد دانييل سيبالوس.

ونقلت (إيه بى سى نيوز) عن ديلسى رودريجيز رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية فى فنزويلا ، قولها إن هذه أول دفعة ، مشيرة إلى أن هناك آخرين سيتم إطلاق سراحهم.

وكان مسئولون فى فنزويلا قد قالوا إنهم يقومون باتخاذ إجراءات للإفراج عن النشطاء الذين يعتبرهم المعارضون للحكومة سجناء سياسيين ، وتعهد وزير الاتصالات "جورجى رودريجيز" بإنشاء لجنة تقصى حقائق لمراجعة العديد من القضايا ، كما صرح المدعى العام الفنزويلى طارق ويليام ساب بأن قائمة الأشخاص التى تتم مراجعة قضاياهم كبيرة ومهمة لكنه لم يذكر شخصيات بعينها.

يُذكر أن الرئيس مادورو تعهد يوم 20 مايو الماضي، بعد إعادة انتخابه، بتوحيد بلاده المنقسمة سياسيًا ودعا إلى الافراج عن بعض السجناء.