إصابة 12 شخصا خلال مظاهرة محظورة للمعارضة فى مالى

أ ف ب

أصيب اثنا عشر شخصا على الأقل بجروح، السبت، فى باماكو خلال "مسيرة سلمية" للمعارضة حظرها الحكم وشارك فيها مئات المتظاهرين قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، كما لاحظ مراسل وكالة "فرانس برس".

وقال طبيب فى مستشفى جابرييل تورى لـ"فرانس برس"، فى باماكو، "ثمة فى الواقع اثنا عشر جريحا على الأقل، أحدهم شرطى أصيب فى جبهته، ورجل سياسى واحد على الأقل"، وفى تغريدة على تويتر، كتب مامادو ايجور ديارا وزير المال والاقتصاد السابق (2015-2016)، "أصبت بجروح طفيفة لدى مشاركتى فى المسيرة للمطالبة بانتخابات تتسم بالصدقية، تمكنت من مساعدة بعض الجرحى، وهذا سبب الدماء على ثيابى فى الصور التى يتداولها الناس"، وهو احد المرشحين الـ15 المعلنين للانتخابات الرئاسية فى 29 يوليو.

وكان حاكم باماكو حظر "بسبب حالة الطوارئ التى ما تزال مطبقة" هذه "المسيرة السلمية" التى نظمها التحالف من أجل التناوب والتغيير، وقد اصر التحالف على تنظيم التظاهرة، وصباح السبت، تدخلت الشرطة مستخدمة المطارق والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين قرب مقر أحد الاحزاب، التحالف الديمقراطى للسلام، حيث أقام عدد كبير من مسئولى المعارضة مقر قيادة، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.

وقالت وزارة الأمن والدفاع المدنى، فى بيان، "ليتاح للمواطنين الآخرين القيام بأعمالهم، تدخلت قوات الأمن بسرعة فى المكان لمنع أى تجمع يخل بالنظام العام"، وأضافت أن "بعض مسئولى التحرك هاجموا قوات الأمن بشتمهم، لكن شعار قوات النظام يبقى المهنية والحزم"، وتابعت أن "عمليات حفظ النظام تجرى بشكل طبيعى، بينما سبب المتظاهرون لشرطى جروحا فى الرأس"، فيما لم تتحدث الوزارة عن إصابات فى صفوف المتظاهرين.

وأشار عدد من قادة المعارضة إلى "اعتداء" من قبل السلطة، وقال عمر سنجارى الذى يدير منظمة "تدعم التغيير فى مالى" لفرانس برس، "كيف تريدون أن نسكت؟ نتظاهر للمطالبة بانتخابات شفافة ومساواة (بين المرشحين) فى الوصول الى الاذاعة والتلفزيون"، وصرح عثمان كونى عامل البيناء الذى شارك فى تجمع آخر فى وسط المدينة فرقته قوات النظام أيضا، بأن "مسيرتنا كانت سلمية وقامت السلطة غير الديمقراطية بإطلاق الغاز علينا. الديكتاتورية لن تمر"، وأعلن الرئيس المالى إبراهيم بوبكر كيتا (73 عاما) فى 28 مايو رسميا ترشيحه إلى ولاية ثانية، وسيواجه رئيس الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية، سومايلا سيسى، وعددا من وزرائه السابقين، أى بالإجمال أكثر من 15 مرشحا.