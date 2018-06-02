video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة 6 أشخاص للجنايات بتهمة قتل شاب والتمثيل بجثته فى منشأة ناصر

السبت، 02 يونيو 2018 02:06 م
إحالة 6 أشخاص للجنايات بتهمة قتل شاب والتمثيل بجثته فى منشأة ناصر حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

أحالت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، 6 أشخاص، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل شاب والتمثيل بجثته فى منطقة منشأة ناصر، بسبب خلافات مالية.

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث غرب القاهرة عن نشوب مشاجرة بين 6 أشخاص وآخر بسبب خلافات بينهم، وبعد فترة أعد المتهمون العدة وجهزو أسلحة نارية وبيضاء، واستدرجوا المتهم وتشاجروا معه واعتدو عليه، ما أسفر عن مصرعه، ثم مثلوا بجثته أمام المارة بدائرة القسم، ووجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد، وأمرت بحبسهم  على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة منشأة ناصر، تلقى بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين طرفين، وسقوط قتيل، وبالانتقال والفحص تبين تجدد خلافات قديمة بين طرفين، قام على إثرها 6 أشخاص بسحل شخص وقتله والتمثيل بجثته أمام المارة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتى أمرت بما سبق .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس قاتل زوجته 4 أيام بسبب خلافات مالية بالأسمرات

أخبار مصر

أخبار الحوادث

النيابة العامة

جرائم القتل

الحوادث اليوم




لا تفوتك
فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة