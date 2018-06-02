إحالة 6 أشخاص للجنايات بتهمة قتل شاب والتمثيل بجثته فى منشأة ناصر

كتب أحمد إسماعيل

أحالت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، 6 أشخاص، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بقتل شاب والتمثيل بجثته فى منطقة منشأة ناصر، بسبب خلافات مالية.

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث غرب القاهرة عن نشوب مشاجرة بين 6 أشخاص وآخر بسبب خلافات بينهم، وبعد فترة أعد المتهمون العدة وجهزو أسلحة نارية وبيضاء، واستدرجوا المتهم وتشاجروا معه واعتدو عليه، ما أسفر عن مصرعه، ثم مثلوا بجثته أمام المارة بدائرة القسم، ووجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة منشأة ناصر، تلقى بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين طرفين، وسقوط قتيل، وبالانتقال والفحص تبين تجدد خلافات قديمة بين طرفين، قام على إثرها 6 أشخاص بسحل شخص وقتله والتمثيل بجثته أمام المارة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتى أمرت بما سبق .