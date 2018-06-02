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"أوراسكوم للاتصالات" تتصدر قائمة أنشط 10 شركات بالبورصة خلال شهر مايو

السبت، 02 يونيو 2018 09:01 م
"أوراسكوم للاتصالات" تتصدر قائمة أنشط 10 شركات بالبورصة خلال شهر مايو البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال شهر مايو الماضى، بحجم تداول بلغ 881.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 724.8 مليون جنيه، تلتها "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 739.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 2133.7 مليون جنيه.
 
 
وجاءت فى المركز الثالث "جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 414.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2086.6 مليون جنيه، تلتها "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول 377.9 مليون ورقة وبقيمة تداول 128.7 مليون جنيه، ثم "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 348.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 118 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهرى.
 
وفى المركز السادس جاءت "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول بلغ 187.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 417.8 مليون جنيه، تلتها "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 121.9 مليون جنيه، وقيمة تداول 590.6 مليون جنيه، ثم "سى آى كابيتال القابضة" بحجم تداول 80.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 783.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "المصرية للاتصالات" بحجم تداول 59.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 924.7 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول بلغ 58.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 240.6 مليون جنيه.
 

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