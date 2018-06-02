أهم 10 بوستات.. الننى لشيكابالا: "من يضحك أخيرا يضحك كثيرا.. أنا بابا يالا"

كتبت ريهام عبد الله

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم السبت، ونرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

1.ميدو: محمد صلاح ملوش بديل فى منتخب مصر وأتوقع مشاركته أمام أوروجواى



ميدو

2.خالد أبو بكر: مراسم أداء السيسى اليمين تليق بمصر.. والشعب ينتظر منه الكثير



خالد أبو بكر

3.أحمد الجار الله: عهد السيسى بركة وانطلاقة ووضع مصر على سكة التقدم والنمو



الجار الله

4."اليمين الدستورية" ترند على تويتر عقب أداء السيسى اليمين بمجلس النواب



الترند المصري

5.جنا تنشر صورة جديدة تجمعها بوالدها عمرو دياب على "إنستجرام"



جنا دياب

6.أمير طعيمة فى هجوم صادم على محمد رمضان: أتمنى من زملائى مقاطعته



أمير طعيمة

7.محمد الننى لشيكابالا: "من يضحك أخيرا يضحك كثيرا يا شيكا.. أنا بابا يالا"



الننى

8.صفحة الرئيس عبر فيس بوك تنشر نص كلمته خلال مراسم أداء اليمين الدستورية



نص كلمة الرئيس



نص كلمة السيسى

9.أصالة تحيى أول حفل غنائى لها فى السعودية للنساء فقط



أصالة

10- أنغام تطرح أغنية "30 يوم فرحة" بمناسبة شهر رمضان الكريم