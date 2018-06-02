video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن القليوبية يكثف جهودة لكشف غموض العثور على أشلاء جثة بمصرف العكرشة

السبت، 02 يونيو 2018 03:55 م
أمن القليوبية يكثف جهودة لكشف غموض العثور على أشلاء جثة بمصرف العكرشة جثة
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض العثور على أشلاء جثة مجهولة لأحد الاشخاص فى مصرف العكرشة دائرة مركز شرطة الخانكه تم نقل الأشلاء لمستشفى الخانكة العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بلاغا من الأهالى بالعثور على أشلاء جثة شخص مجهول فى مصرف منطقة العكرشة.

تم إخطار اللواء محمد الالفى مدير إدارة البحث الجنائى فانتقل العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية وتبين أن الأشلاء عبارة عن أرجل شخص مجهول وفى حالة تحلل وقامت القوات بتمشيط المنطقه للعثور على بقايا الجثة وتحديد هوية صاحبها وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أهالى "العكرشة" بالقليوبية يعثرون على بقايا جثة فى مصرف المنطقة

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة