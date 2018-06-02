أمن القليوبية يكثف جهودة لكشف غموض العثور على أشلاء جثة بمصرف العكرشة

القليوبية-نيفين طه

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض العثور على أشلاء جثة مجهولة لأحد الاشخاص فى مصرف العكرشة دائرة مركز شرطة الخانكه تم نقل الأشلاء لمستشفى الخانكة العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بلاغا من الأهالى بالعثور على أشلاء جثة شخص مجهول فى مصرف منطقة العكرشة.

تم إخطار اللواء محمد الالفى مدير إدارة البحث الجنائى فانتقل العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية وتبين أن الأشلاء عبارة عن أرجل شخص مجهول وفى حالة تحلل وقامت القوات بتمشيط المنطقه للعثور على بقايا الجثة وتحديد هوية صاحبها وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.